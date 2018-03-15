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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda tutuklama

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Samsun Merkez ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 1'i tutuklandı, 13 kişi ise adli k

15 Mart 2018 22:12

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Samsun Merkez ve İstanbul\'da eş zamanlı düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 1\'i tutuklandı, 13 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 09 Mart Cuma günü Samsun Merkez ve İstanbul\'da eş zamanlı düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 14 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 2 kilo 166 gram esrar, 289 gram bonzai, 281 ecstasy hap ve 1 adet hassas terazi ile suçtan elde edilen 1220 TL para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1\'i tutuklandı, 13 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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