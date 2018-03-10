Samsun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltı sayısı 15'e çıktı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 614 gram esrar ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı. Aynı soruşturma kapsamında dün de 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, dün uyuşturucu operasyonu düzenledi. Samsun ve İstanbul\'da 12 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 11 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 289 gram bonzai, 281 ecstasy, 552 gram esrar ile suçtan elde edilen bin 220 lira para ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında ekipler, bu sabah da Salıpazarı ilçesinde bir adrese baskın düzenledi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, aramalarda 1 kilo 614 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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