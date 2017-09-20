T24 LogoT24 Logo
Gündem

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 8 kişiyi gözaltına aldı

20 Eylül 2017 18:14

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 8 kişiyi gözaltına aldı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süredir yürüttüğü çalışma sonucu İlkadım, Canik, Atakum ve Tekkeköy ilçelerinde belirlenen 10 farklı adrese bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda A.C.İ. (24), B.S. (33), Y.Ö. (19), H.U. (29), S.K. (22), M.C.M. (20), F.İ. (25). ve F.S. (29) gözaltına alındı. Ayrıca evlerde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ile tabanca ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan AKGÜNSAMSUN DHA SAMSUN Narkotik Suçlarla MücadeleMüdürlüğüSamsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla MücadeleCanik AtakumTekkeköyOperasyonda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24