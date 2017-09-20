Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 8 kişiyi gözaltına aldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süredir yürüttüğü çalışma sonucu İlkadım, Canik, Atakum ve Tekkeköy ilçelerinde belirlenen 10 farklı adrese bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda A.C.İ. (24), B.S. (33), Y.Ö. (19), H.U. (29), S.K. (22), M.C.M. (20), F.İ. (25). ve F.S. (29) gözaltına alındı. Ayrıca evlerde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ile tabanca ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.