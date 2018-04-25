Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'un Bafra ilçesinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bafra ilçe merkezinde torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmanın ardından bu sabah operasyon düzenledi. 12 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 10 kişi gözaltına aldındı. Evlerde yapılan aramalarda ise paketler halinde 16 gram bonzai, 15 gram esrar, 99 ecstasy hap, 2 uyuşturucu niteliği bulunan hap, 4 ruhsatsız tabanca, 69 mermi ile uyuşturucudan elde edildiği tahmin edilen 2 bin 60 TL ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Samsun emniyetine götürüldü.

FOTOĞRAFLI