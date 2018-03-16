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Samsun'da, uyuşturucu madde satıcısı tutuklandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, 2 kişiye uyuşturucu madde sattığı tespit edilerek yakalanan şüpheli Hasan Aşçıoğlu, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı

16 Mart 2018 23:00

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da, 2 kişiye uyuşturucu madde sattığı tespit edilerek yakalanan şüpheli Hasan Aşçıoğlu, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda şüpheli Hasan Aşçıoğlu\'nu 2 kişiye uyuşturucu madde sattığını tespit ederek gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün \'uyuşturucu madde ticareti\' yapma suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli mahkemece tutuklandı.

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