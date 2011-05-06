-SAMSUN'DA ÜÇ KATLI BİNA ÇÖKTÜ SAMSUN (A.A) - 06.05.2011 - Samsun'un İlkadım ilçesinde üç katlı eski bir binanın tadilat çalışması sırasında çökmesi sonucu enkaz altında kalan 3 işçi kurtarıldı. Meşrutiye Sokağı'nda üç katlı eski bir bina, tadilat çalışması yapıldığı sırada çöktü. Binanın tadilatın çalışan Murat Öztürk (31) ile Ahmet Fidan (57) ve Engin Karaduman (29), itfaiye ve sivil savunma arama kurtarma ekipleri tarafından enkaz altından kurtarıldı. Yaralanan işçiler, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Binanın yıkıntıları altında bir işçinin daha kalmış olabileceği şüphesi üzerine olay yerine arama-kurtarma köpekleri getirildi. İtfaiye ve sivil savunma arama kurtarma ekipleri, yıkılan binanın enkazında çalışmalarını sürdürüyor.