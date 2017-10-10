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Samsun'da tütün üreticileri eylem yaptı

Hasan DAVRAN/BAFRA (Samsun), (DHA)-SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde tütün üreticileri eylem yaptı

10 Ekim 2017 16:36

Hasan DAVRAN/BAFRA (Samsun), (DHA)-SAMSUN\'un Bafra İlçesi\'nde tütün üreticileri eylem yaptı.
Samsun\'un Bafra İlçesi\'ndeki tütün üreticileri, Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ne sunulan Torba Yasa\'da bulunan tütün ile ilgili maddeyi protesto eden Adıyamanlı üreticilere destek verdi. Bafralı üreticiler Büyük Pazar Yeri’nde ellerinde \'Tütün Yasası hukuksal olarak ayıptır\', \'Tütüne uzanan eller kırılsın\' yazılı dövizler taşıdı. Bafralı tütün üreticileri adına basın açıklaması yapan Fazlı Görgeç, \"2009 yılından sonra Tekel\'in yaprak tütün alımlarını sona erdirmesiyle 10 milyon kilogram tütün üretilen Bafra\'da üretilen tütün 4 milyon kilograma düşmüştür. Yeni Torba Yasa\'da tütün köylüsüne 5 yıl hapis cezası getirilmektedir. Tütün köylüsünün ektiği tütünü serbest pazarda satması yasaktır ve cezası 5 yıl hapistir. Hiçbir tarım ürününde böyle bir kanun yoktur. Tütünü köylü hükümetin yetkilendirdiği birkaç tüccara satmaktadır aksi takdirde 5 yıl hapis yatmaktadır. Fiyatlar bu tüccarlar tarafından belirlenmektedir. Tütün köylüsü, tütünün serbest mezatta vergilendirilerek satılmasına müsaade istiyor. Tütüncülerimiz isterlerse devletin tayin ettiği tüccara anlaşmalı olarak satar. İsteyen de mezatta vergilendirilmiş tütünü serbest piyasada satar. Köylüler tütünü serbest pazarda satarak değerinin bulunmasını istiyor. Pazarın tek alıcısı tüccarlar olunca oluşmayan rekabet piyasasında tütün değerinde satılmıyor ve tüccarın insafına kalıyor\" dedi.
Eylemciler, konuşmaların ardından dağıldı.

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