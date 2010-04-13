Samsun'da Türk'e saldırıyı protesto edenlere saldırı

T24- Samsun'da Ahmet Türk'e yapılan saldırıyı protesto eden grup ile bir başka grup arasında arbede yaşandı.

Kapatılan DTP'nin eski Genel Başkanı ve Mardin eski Milletvekili Ahmet Türk'e dün Samsun'da yapılan yumruklu saldırıyı protesto etmek için kendilerine "Emek ve Demokrasi Güçleri" adını veren yaklaşık 100 kişilik grup basın açıklaması yapmak istedi.

İstiklal Caddesi Süleymaniye Geçidi üzerinde toplanan grup, "Faşizme karşı omuz omuza", "Ahmet Türk'e uzanan eller kırılsın" gibi sloganlar atarken caddeden geçen bir grup vatandaş tepki gösterdi. "Kahrolsun PKK sloganları atarak" basın açıklaması yapan gruba tepki gösteren vatandaşlara, polis engel olmak istedi. Ancak iki grup arasında arbede yaşandı. Taş ve kül tablalarının havada uçuştuğu arbedede polis basın açıklaması yapan gruba saldıran gençleri güçlükle sakinleştirmeye çalıştı.

Ara sokaklara girerek gruba müdahale etmek isteyen vatandaşların öfkesi üzerine alel acele Emek ve Demokrasi Güçleri adına açıklama yapan Mustafa Cengiz, "Ahmet Türk hukukun üstünlüğü ve tarafsızlığına olan güvenlerinin altını çizerek dava ile ilgili kısa bir açıklama yapıp aracına yöneldiği anda bir kişinin saldırısına uğramıştır. Güvenlik önlemlerinin çok yetersiz olduğu görülmüştür. Bu güvenlik boşluğundan yararlanan saldırgan Ahmet Türk'e kolayca ulaşmıştır. Bu saldırının yetkili ağızların açıkladığı gibi kişisel bir saldırı olmadığı, önceden planlandığı çok açıktır" dedi.

PARTİ CAMLARI KIRILDI

Atılan taş ve kül tablalarının isabet ettiği 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Ahmet Türk'e yapılan saldırıyı protesto eden grup, kendilerine yönelik saldırıyı bastıramayan polise de tepki gösterdi. OIaylar güçlükle yatıştırılmaya çalışıldı. Öfkeli kalabalık daha sonra Gazi Caddesi'ne inerek TKP, EMEP, ÖDP, 78'liler Derneği'nin bulunduğu binayı taşladı. Atılan taşlardan dolayı camlar kırıldı. Polis bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.