Samsun'da tramvayla kamyon çarpıştı: 1 yaralı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'un Tekkeköy ilçesinde tramvay, üzerinde vinç sistemi bulunan kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyonun sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Celal Madan (45) yönetimindeki, üzerinde vinç sistemi olan 55 AIC 48 plakalı kamyona, raylardan geçerken, Samsun yönünden gelen Tuğçe Arslan\'ın kullandığı tramvay çarptı. Kazada kamyon yola devrildi, sürücüsü hafif yaralandı. Tramvayın ön tarafında da hasar oluştu. Devrilen kamyon çekiciler tarafından kaldırılırken, tramvay seferleri bir süre sonra yeniden başladı.



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