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Samsun'da traktör ile otomobil çarpıştı : 4 yaralı

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Bafra ilçesinde, traktör ile çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı

22 Aralık 2017 14:38

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN\'un Bafra ilçesinde, traktör ile çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kaza, Bafra ilçesi Türbe Mahallesi\'nde meydana geldi. Üzeyir A.\'nın kullandığı plakası tespit edilemeyen römorklu traktör ile Güngör Y. (43) yönetimindeki 57 FC 056 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobilde bulunan sürücü Güngör Y., Hülya Y. (41), C.Y.(10) ve D.Y. (6) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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