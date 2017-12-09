Samsun'da 'torbacı' operasyonu: 7 gözaltı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sokakta uyuşturucu satan ve \'torbacı\' olarak adlandırılan kişilere yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün kent merkezi ile Çarşamba ve Terme ilçelerinde, sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Samsun merkezde yapılan operasyonda, bonzai sattıkları belirlenen Cihan K., D.B (15), Kadir S. ve Ömer K. gözaltına alındı. Şüphelilerin çalıların arasına sakladıkları 6 paket halinde satışa hazır bonzai ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Çarşamba ve Terme ilçelerindeki operasyonlarda ise, satışa hazır 7 kilogram esrar, 28 gram kenevir tohumu ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili olarak Süleyman K., Altan A. ve İsa D. gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorguları tamamlanan 7 şüpheli bugün \'uyuşturucu ticareti yapmak suçundan Samsun, Çarşamba ve Terme adliyelerine sevk edildi.

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