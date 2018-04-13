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Samsun'da ters yön kazası: 1 yaralı

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Bafra ilçesinde, ters yönden geldiği öne sürülen elektrikli bisiklete kamyonet çarptı

13 Nisan 2018 18:59

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN\'un Bafra ilçesinde, ters yönden geldiği öne sürülen elektrikli bisiklete kamyonet çarptı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Bafra ilçesi Emirefendi Mahallesi Samsun Caddesi\'nde meydana geldi. Semih Y. yönetimindeki 55 JT 090 plakalı kamyonet ile ters yönde geldiği öne sürülen Turhan Ş.\'nin (60) kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yere düşen bisiklet sürücüsü Turhan Ş. yaralandı. Yaralı olay yerine çağrılan acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan yaralı, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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