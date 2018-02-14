Samsun'da terör propagandasından 3'ü HDP'li 7 kişiye gözaltı

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da sosyal medyada, Zeytin Dalı Harekatı\'na karşı terör propagandası ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret içerikli paylaşımlarda bulundukları iddiasıyla 3\'ü HDP\'li 7 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı\'na karşı ve terör örgütü propagandası içerikli paylaşımlar ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a yönelik harakette bulunanlara yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda HDP Samsun İl Yönetim Kurulu üyeleri Z.A., S.K. ve HDP Alaçam İlçe Yönetim Kurulu üyesi H.A. ile Y.Ö., M.Ç., G.K. ve M.K. gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.