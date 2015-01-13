Samsun'da tekne faciası; 3 kişinin cesedine ulaşıldı

Arama çalışmaları Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'na (JÖAK) bağlı özel teçhizatlı 4'ü dalgıç 16 kişi, Samsun Sahil Güvenlik'ten 9, Afet ve Acil Durum Başkanlığı'ndan (AFAD) 4'ü dalgıç 17 kişi, Deniz Polisi'nden de 11 dalgıç olmak üzere toplam 53 kişiyle başladı.

Akşam saatlerine yakın ekipler, kayıp balıkçıların cansız bedenlerine ulaştı. Balıkçıların 3'ünün cesedi gün batmadan çıkarıldı, yeri tespit edilen 4'üncü cesedin çıkarılması ise havanın kararması nedeniyle yarına bırakıldı.

Öte yandan, kayıp yakınları cesetlerin götürüleceği Bafra Devlet Hastanesi'ne akın etti. Cesetleri görmek isteyen kayıp yakınları hastane önünde önlem alan jandarma ekipleriyle tartıştı, morg kapılarını yumrukladı. Yakınların hastane önündeki bekleyişi sürüyor.