Samsun'da tek katlı ahşap ev yandı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da 57 yaşındaki Havva Pala\'ya ait tek katlı ahşap, evde elektirik kontağından çıkan yangında kulanılamaz hale geldi.

Olay, bu sabah Atakum İlçesi Kesilli Ada Mahallesi\'nde meydana geldi. Havva Pala\'ya ait tek katlı ahşap evde iddiaya göre banyodaki elektirik kontağından yangın çıktı. Yangını fark eden Pala, yanında bulunan torunu 12 yaşındaki Tuana İşcan\'ı da yanına alarak evden çıktı. Yangın kısa süre sonra bütün evi sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler yangını söndürdü ancak ev tamamen yandı. Atakum İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yangınla ilgili soruşturma başlattı.



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