Samsun'da taşlanan TKP'lilere 'kasten yaralama' soruşturması

Samsun'da BDP'li heyetin şehre gelişi üzerine toplanan kalabalığın taşladığı Samsun TKP İl başkanlığından 18 kişiye "mala zarar ve kasten yaralama" suçundan soruşturma başlatıldı. Soruturmanın gerekçesi olarak TKP'lilerin kendilerine taş atan kalabalığa karşılık vermeleri gösterildi.

BDP’li Sebahat Tuncel, Ertuğrul Kürkçü, Sırrı Süreyya Önder ve Bağımsız Milletvekili Levent Tüzel ile HDK heyetinin dünkü Samsun’u ziyareti sırasında Gazi Caddesi üzerinde bulunan Halkevleri, TKP, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ve 78’liler Derneği binası yüzlerce saldırgan tarafından da sarıldı. Bunaların kuşatılması saat 08.30’dan akşama dek sürdü. Bu süre boyunca binalar taşlandı, içeridekilere saldırılmak istendi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi’nde iki saat tutulan 18 mağdura, kimi saldırganların şikayeti üzerine “protesto ve taşlı saldırı sonucu binaya zarar verilmesi akabinde bahse konu bina içerisinde bulunduğunuz sürece topluluğa taş atarak karşılık vermek” ile suçlandı. “Mala zarar verme ve kasten yaralama” ile itham edilen TKP İl Başkanı Cemil Gülyaz, ifadesinde, “Olaylar sırasında dışarıda toplanan, tanımadığımız şahıslar tarafından saldırıya uğradık. Şüpheli sıfatını kabul etmiyorum. Suç teşkil edecek eylemde bulunmadım” dedi.

Halkevi Şube Başkanı Ferhat Kaya ile diğer ‘şüpheliler’ de ayrı beyanı tekrarladı. TKP’li Gülyaz ve Halkevi Başkanı Kaya, Samsun’da Hrant Dink ’in katili Ogün Samast’ı öven bir yerel gazeteciyi mahkum ettiren üç isimden ikisiydi.

Saldırıdan beş gün önce bildiri dağıtan "Türkçü ve Milliyetçi Cephe", bildiride “Eğer bu toplantılara seyirci kalırsak, tepkimizi ortaya koymazsak Türkiye ’nin bölünmesine ortak olmuş sayılmaz mıyız?” diye sorulduğu belirtildi.