T24 LogoT24 Logo
Gündem

Samsun'da taşlanan TKP'lilere 'kasten yaralama' soruşturması

Samsun'da HDK heyetinekarşılık toplanan kalabalık taşladıkları TKP'liler için suç duyurusunda bulundu

21 Şubat 2013 17:03

Samsun'da BDP'li heyetin şehre gelişi üzerine toplanan kalabalığın taşladığı Samsun TKP İl başkanlığından 18 kişiye "mala zarar ve kasten yaralama" suçundan soruşturma başlatıldı. Soruturmanın gerekçesi olarak TKP'lilerin kendilerine taş atan kalabalığa karşılık vermeleri gösterildi.

BDP’li Sebahat Tuncel, Ertuğrul Kürkçü, Sırrı Süreyya Önder ve Bağımsız Milletvekili Levent Tüzel ile HDK heyetinin dünkü Samsun’u ziyareti sırasında Gazi Caddesi üzerinde bulunan Halkevleri, TKP, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ve 78’liler Derneği binası yüzlerce saldırgan tarafından da sarıldı. Bunaların kuşatılması saat 08.30’dan akşama dek sürdü. Bu süre boyunca binalar taşlandı, içeridekilere saldırılmak istendi.

 Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi’nde iki saat tutulan 18 mağdura, kimi saldırganların şikayeti üzerine “protesto ve taşlı saldırı sonucu binaya zarar verilmesi akabinde bahse konu bina içerisinde bulunduğunuz sürece topluluğa taş atarak karşılık vermek” ile suçlandı. “Mala zarar verme ve kasten yaralama” ile itham edilen TKP İl Başkanı Cemil Gülyaz, ifadesinde, “Olaylar sırasında dışarıda toplanan, tanımadığımız şahıslar tarafından saldırıya uğradık. Şüpheli sıfatını kabul etmiyorum. Suç teşkil edecek eylemde bulunmadım” dedi.

Halkevi Şube Başkanı Ferhat Kaya ile diğer ‘şüpheliler’ de ayrı beyanı tekrarladı. TKP’li Gülyaz ve Halkevi Başkanı Kaya, Samsun’da Hrant Dink ’in katili Ogün Samast’ı öven bir yerel gazeteciyi mahkum ettiren üç isimden ikisiydi.

Saldırıdan beş gün önce bildiri dağıtan "Türkçü ve Milliyetçi Cephe", bildiride “Eğer bu toplantılara seyirci kalırsak, tepkimizi ortaya koymazsak Türkiye ’nin bölünmesine ortak olmuş sayılmaz mıyız?” diye sorulduğu belirtildi.

ETİKETLER

tkpsamsun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24