T24 LogoT24 Logo
Gündem

Samsun'da şüpheli ölüm

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, apartman dairesinden yayılan kötü koku, çevredekileri rahatsız etti

16 Ekim 2018 21:30

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da, apartman dairesinden yayılan kötü koku, çevredekileri rahatsız etti. İhbar üzerine gelen polisler, içeri girdiklerinde Erkan Akkaya\'nın (48) cesedini buldu.
Olay, İlkadım ilçesi 100\'üncü Yıl Bulvarı\'nda meydana geldi. Bir aparman dairesinden yayılan kötü koku üzerine, çevre sakinleri polise haber verdi. İtfaiye ile birlikte olay yerine gelerek kapıyı kırıp daireye giren polisler, bir süredir eşinden ayrı ve yalnız yaşadığı belirtilen Erkan Akkaya\'nın çürümeye başlayan cesedini buldu. Ceset otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Akkaya\'nın ölüm nedeni, otopsi sonucu ortaya çıkacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tayfur KARASAMSUN DHASAMSUNErkan AkkayaOlayYıl BulvarıCeset otopsiEğitimAraştırma HastanesiAkkayaOlaylaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24