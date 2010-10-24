-SAMSUN'DA SU KAVGASI: 2 ÖLÜ SAMSUN (A.A) - 24.10.2010 - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir kişi, su meselesinden tartıştığı 2 amca oğlunu tabancayla öldürdü, kavgayı ayırmak isteyen damadını da yaraladı. İlçeye bağlı Sarıyurt köyünde yaşayan Sebahattin Gür (56) ile amca oğulları Muammer (45) ve İsmail Gür (51) arasında su meselesinde tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Sebahattin Gür, tabancayla Muammer ve İsmail Gür'e ateş etti. Açılan ateş sonucu Muammer Gür olay yerinde, İsmail Gür ise kaldırıldığı Samsun Gazi Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kavgayı ayırmak isteyen fakat sol elinden yaralanan Tuncay Gür ise aynı hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülürken, kaçan zanlının yakalanmasına çalışılıyor.