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Samsun'da silahlı organize suç örgütüne operasyon: 21 gözaltı

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından silahlı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı

12 Aralık 2017 18:39

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından silahlı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.
Polis 5 aylık takibin ardından, Samsun merkezli İstanbul ve Ankara\'da silahlı organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 170 polisin katıldığı operasyonlarda, \'nitelikli yağma, yaralama, zorla senet imzalatma, ruhsatsız silah bulundurma, yasa dışı bahis ve kumar oynatma, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama, uyuşturucu ticareti\' suçlarını işledikleri tespit edilen 21 kişi gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

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