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Samsun'da silahlı kavga: 1'i ağır, 5 yaralı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da alacak verecek meseli yüzünden çıkan kavgada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı

02 Ocak 2018 23:20

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da alacak verecek meseli yüzünden çıkan kavgada 1\'i ağır, 5 kişi yaralandı.
Olay, İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi\'nde bulunan bir kafede meydana geldi. Kafe sahibi Hüseyin Türk (44) ile Turgut Muhammed S. (37) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Turgut Muhammed S., yanındaki tabancayla Hüseyin Türk\'e ateş etti. Silahtan çıkan mermilerin isabet ettiği Hüseyin Türk ile müşteriler Bekir Erdoğan (35), Osman Yazar (25), Ahmet Duzak (38) ve Hakan Yöntem (39) yaralandı. Ambulnaslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan işletme sahibi Hüseyin Türk\'ün durumunun ağır olduğu bildirildi.
Polis ekipleri, Turgut Muhammed S.\'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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