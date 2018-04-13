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Samsun'da silahlı çatışmaya 3 tutuklama

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da aralarında husumet bulunan 4 kişinin silahlı çatışmasında ölen ve yaralanan olmazken, kurşunlar 3 otomobil ve 1 iş yerine isabet etti

13 Nisan 2018 20:36

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da aralarında husumet bulunan 4 kişinin silahlı çatışmasında ölen ve yaralanan olmazken, kurşunlar 3 otomobil ve 1 iş yerine isabet etti. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3\'ü tutuklandı.  
Olay, İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi\'nde 2 gün önce meydana geldi. Evinden çıkan İsmail Y., aralarında daha önceden husumet bulunan Celal Serhat K., Melih S. ve Oğuz N.\'nin silahlı saldırısına uğradı. İsmail Y. de üzerindeki tabanca ile karşılık verdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, tabancalardan çıkan kurşunlar 3 otomobil ve bir iş yerine isabet etti. Olay sonrası kaçan şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Celal Serhat K., Melih S. ve Oğuz N., nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken İsmail Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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