Samsun'da şehre inen domuza linç girişimi

Samsun'un Canik ilçesinde şehir merkezine inen yaban domuzu, vatandaşlar tarafından saatlerce kovalandıktan sonra bir köşeye sıkıştırılarak yakalandı.

İlçenin Teknepınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda avcıların kovaladığı yaban domuzu kent merkezine indi. Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde vatandaşların kovaladığı yaban domuzu, boş bir arazide çalılıklarda kıstırıldı. Polis, yaban domuzunun vatandaşlara saldırmaması için çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

samsunkenthaber.com'un haberine göre, yaban domuzunun yakalanması için Canik Belediyesi veteriner hekimine haber verildi. Veteriner beklenirken çalılıklardan çıkan ve insanların üzerine doğru giden yaban domuzunu vatandaşlar durdurmak için saatlerce kovaladı.

Mahallelinin peşine düştüğü yaban domuzu, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Polis ekiplerinin bir köşede sıkıştırdığı yaban domuzu, yorgun düşünce yere düşüp kaldı. Bir vatandaşın getirdiği iple yaban domuzunun ağzı ve ayakları bağlandı. Polis, yaban domuzunu belediye ekiplerine teslim etti.

İlk kez yaban domuzu gördüğünü belirten vatandaşlardan Bayram Aslan, "Avcıların kovaladığı yaban domuzu mahallemize indi. İnsanlar korkudan evlerine kaçtı. Biz de domuzun insanlara zarar vermemesi için onu boş bir araziye kovaladık. Veteriner hekimleri beklerken çalılıklardan çıkan yaban domuzu, çocukların üzerine doğru koşmaya başladı. Biz de çevredeki insanlara ve çocuklara zarar vermemesi için onu kovaladık ve kimseye zarar vermeden yakaladık" dedi.