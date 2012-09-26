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Samsun'da şebeke suyu 600 kişiyi zehirledi mi?

Samsun'da Tüm vatandaşların ortak şikayeti üzerine Terme Kaymakamlığı ve Samsun Sağlık İl Müdürlüğü içme suyundan numune alarak halk sağlığı laboratuvarına gönderilldi

26 Eylül 2012 11:14

Samsun'un Terme ilçesinde şebeke suyundan zehirlendiği iddia edilen yaklaşık 600 kişi ishal, yüksek ateş, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Edinilen bilgiye göre, ilçede dünden itibaren ishal, yüksek ateş, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle çoğunluğu çocuk olmak üzere yaklaşık 600 kişi, Terme Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastaneye çok sayıda kişinin başvurması nedeniyle bazı çocuklar ve vatandaşların ayakta ve banklarda tedavi edildiği gözlendi.

Tüm vatandaşların ortak şikayeti üzerine Terme Kaymakamlığı ve Samsun Sağlık İl Müdürlüğü içme suyundan numune alarak halk sağlığı laboratuvarına gönderdi.

Laboratuvarlardan gelen ilk tahlil sonuçlarından zehirlenme nedeni belirlenemezken, kesin sonucun 48 veya 72 saat sonra elde edilebileceği belirtildi.

Terme Kaymakamı Fahri Meral, ''Ağır nitelendirebileceğimiz hastamız yok ama 18 tane hasta servislerde yatıyor. İshal, ateş ve kusma olarak hastalık seyrediyor. İlçemizden dışkı ve su numuneleri alındı. Halk Sağlılığı laboratuvarına gönderildi. Samsun merkezden 2 çocuk uzmanı geldi ve 5 poliklinikte tedaviler devam ediyor. Sağlık Bakanlığına ve Samsun Valiliğine konuyla ilgili bilgi verildi'' diye konuştu.

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