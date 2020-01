Samsun'da satılan kurbanlık sayısı azaldı

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen, kurban bayramında kesilen hayvan sayısında önceki yıla göre yüzde 20-30 oranında azalma olduğunu söyledi. Satılamayan kurbanlık hayvanların kasaplara verileceğini söyleyen Şen, bu durumun et fiyatlarında düşüşe neden olabileceğini dile getirdi.

Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen, bu yıl Kurban Bayramı\'nda büyükbaş ve küçükbaş hayvan besicilerinin pazara getirdikleri kurbanlıkların satışında umduklarını bulamadıklarını söyledi. Geçen yıla oranla kesilen kurbanlık hayvan sayısında yüzde 20-30 civarında azalma yaşandığını gözlemlediklerini dile getiren Şen, şöyle dedi:

\"Aslında geçen yıla oranla kurban fiyatlarında çok büyük bir artış olmadı. Büyükbaş kurbanlıkların hissesi geçen yıl 1000-1100 TL civarındayken bu yıl 1200-1300 TL oldu. Küçükbaş kurbanlıklar geçen yıl 600-700 iken bu yıl 800-1000 civarındaydı. Çok büyük bir artış olmadı aslında. Beklentimiz fiyatların biraz daha yukarıda olacağı yönündeydi. Ancak, vatandaşın talebi az olunca fiyatlar da çok yukarı çıkmadı. Bu yıl satılan kurbanlık hayvan sayısında bir önceki yıla oranla yüzde 20-30 azalma olduğunu gözlemledik. Yine kıyma yapılması için kasaplara getirilen et miktarlarında da azalma oldu. Bu da aslında bir göstergedir. Vatandaşın alım gücü bu yıl daha az oldu\" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

\"Satılamayan kurbanlık hayvanlar tabii ki kasaplara verilecek. İthal hayvanların da etkisiyle bu durum kırmızı et fiyatlarının önümüzdeki bir iki ay içerisinde düşmesine neden olabilir. Bunun yanın da zaten vatandaşın alım gücü azaldı. Balık sezonu da başladı. Özellikle Karadeniz Bölgesi\'nde balık tüketimi artınca kırmızı et tüketimi de haliyle azalacaktır. Fiyatlarda bir düşüş olabilir.\"

Şen, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'nın Kurban Bayramı\'nda düve kesilmesini yasaklamasının da isabetli bir karar olduğunu belirterek, \"Ülkemizdeki hayvan varlığının artması adına çok iyi bir hamle oldu. Bunu biz de destekliyoruz. Yerinde bir uygulamadır\" diye konuştu.



