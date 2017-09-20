Samsun'da sahte kimlikle dolandırıcılığa 5 gözaltı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da başkalarına ait kimlikleri kullanarak dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 1\'i kadın, 5 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, başkalarına ait kimlikleri kullanarak üzerilerine kendi fotoğraflarını yapıştırıp sahte kimlik düzenleyerek vatandaşların cep telefonları hatları üzerinden cep telefonu ve tablet alarak dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen edilen H.Ç., V.Ü., S.D., M.A. ve D.B. adlı kadını gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, \'Resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık\' suçlarından adliyeye sevk edilirken, H.Ç. adlı şüphelinin dolandırıcılık ve sahtecilik suçundan hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.



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