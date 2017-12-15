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Samsun'da ruhsatsız tabancayla yakalanan kardeşler serbest

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da otomobillerinin silecek motoruna sakladıkları 3 ruhsatsız tabanca ve 28 paket kaçak sigara ile yakalanan Arap P

15 Aralık 2017 21:33

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da otomobillerinin silecek motoruna sakladıkları 3 ruhsatsız tabanca ve 28 paket kaçak sigara ile yakalanan Arap P. (45) İle ağabeyi Muharrem P. (52),  adli kontrol şartıyla serbest  bırakıldı.
İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili Tekkeköy ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde durdurdu. Otomobilde arama yapan polis, önce 28 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Ardından, aracın silecek motorunun altına gizlenmiş 3 ruhsatsız tabanca bulundu. Araçtaki Arap P. ve ağabeyi Muharrem P. gözaltına alınıp, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki işlemleri tamamlandıktan sonra bugün adliyeye sevk edilen iki kardeş, savcılık ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol altında tutulmak kaydıyla serbest bırakıldı.
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