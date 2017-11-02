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Samsun'da restoran tarandı

Saldırıyı gerçekleştirenlerin bulunması için güvenlik güçleri arama çalışması başlattı

02 Kasım 2017 05:45

Samsun'un Bafra ilçesinde restorana ateş açılması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde Tabakhane Mahallesi'ndeki bir restorana kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

Bu sırada restoranda müşteri olarak bulunan Ramazan Nar başından yaralandı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine çağrılan ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nar, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Nar'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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