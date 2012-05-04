Samsun'da polis: Kız öğrenciyi saçlarından sürükledi, yumrukladı!

Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ı protesto etmek isteyen öğrencilere sert müdahale edildi.

Samsun'daki Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde bugün açılışa katılan Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç gelmeden önce protesto gösterisi yapmak isteyen öğrencilere önce özel güvenlik görevlileri, ardından da polis müdahale etti. Protestoya katılan öğrenciler yumruk ve tokat yedi. Kız öğrenciler saçlarından tutularak sürüklendi. Müdahale sonrasında 20 kişi gözaltına alındı.

Yaprak Koçer'in Radikal gazetesinde yer alan haberine göre, Gençlik ve Spor Bakın Suat Kılıç’ın çeşitli açılış ve temel atma programlarına katılmak üzere Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Yerleşkesi’ne geleceğini öğrenen yaklaşık bir grup öğrenci, Fen Edebiyat Fakültesi önünde toplandı. 'AKP defol, üniversiteler bizimdir’ pankartı açan öğrenciler sloganlar atarak kampus içerisinde yürümek istedi.

Bu sırada üniversitenin özel güvenlik personeli Ziraat Fakültesi’nin önüne gelen öğrencilere engel oldu. Öğrenciler ile özel güvenlik personeli arasında arbede çıkınca, Çevik Kuvvet polisleri çağrıldı.

Polisin, açılış töreninin yapılacağı Sağlık Meslek Yüksekokulu önüne gitmesine engel olduğu protestocu grup oturma eylemi yaparak yolu trafiğe kapattı. Grubu eyleme son vermesi için uyaran polis, ardından müdahale etti. Çıkan arbedede polise direnen 20 öğrenci yaka paça gözaltına alınarak polis minibüsüyle emniyete götürüldü ve haklarında işlem başlatıldı.

Olayın yatışmasından 15 dakika sonra Gençlik Ve Spor Bakanı Suat Kılıç, temel atma programına katılmak üzere kampus alanına geldi.