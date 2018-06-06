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Samsun'da, polisten 'kumar' operasyonu

Sait KUZU/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, kumar oynatıldığı  tespit edilen işyerine yapılan operasyonda, tombala makinası ve çok sayıda tombala kağıdı ele geçirildi

06 Haziran 2018 22:49

Sait KUZU/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)- SAMSUN\'un Çarşamba ilçesinde, kumar oynatıldığı  tespit edilen işyerine yapılan operasyonda, tombala makinası ve çok sayıda tombala kağıdı ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.
Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Sarıcalı Mahallesi 369\'uncu sokaktaki bir işyerine kumar oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan aramada, tombala makinası ve tombala kağıtları ele geçirildi. Operasyonda Ü.Y. (34) ve B.G. (27) gözaltına alınarak Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, işyeri ise \'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama\' suçundan mühürlendi. Soruşturma sürüyor.

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