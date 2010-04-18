Samsun'da polise silahlı saldırı: 2 şehit

T24-

Edinilen bilgiye göre, ilçe girişinde devriye görevi yapan 55 A 8651 plakalı ekip aracına, Samsun Caddesi'nde seyir halindeyken uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. İlk belirlemelere göre, 3 saldırganın, 5 katlı inşaat halindeki bir binayı kendilerine siper alarak açtıkları çapraz ateş sonucu, polis otosundaki 2 polis memurundan Hüseyin Koç olay yerinde, Malik Soykal ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.



Öte yandan, il genelinde tedbirler artırılarak, devriye gezen ekiplerle çeşitli birimlerde dış nöbet tutan polislere çelik yelek giyilmesi yönünde talimat verildi. Olay yerinde toplanan vatandaşlar ise saldırıya tepki gösterdi.



Yapılan araştırmada çok sayıda boş kovan bulundu. Panelvan tipi polis otosunda da çok sayıda mermi izi tespit edildi. İlk belirlemelerde saldırganların 5 katlı bir inşaatı kendilerine siper alarak, çapraz ateş açtığı anlaşıldı.



SAMSUN VALİSİ: TERÖR SALDIRISI

Samsun Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, saldırının ilk belirlemelere göre bir terör saldırısı olduğunu söyledi.

Olayın ardından Ladik'e giden Vali Güzeloğlu, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, ''İlk belirlemelere göre bir terör saldırısı sonucu devriye görevi yapan polis aracımıza ateş açılıyor. İki polis memurumuz şehit oluyor, biri olay yerinde, biri Samsun'da hastaneye sevk edilirken'' dedi.

''Milletimizin başı sağ olsun'' diye konuşan Güzeloğlu, şunları söyledi:

''Şu anda bütün güvenlik kuvvetleri kırsalda çalışmalara eş zamanlı başladılar. Tüm ekiplerimiz, hem jandarma, hem istihbarat, hem özel harekat... Çevre illerden bölge komutanlığı dahil olmak üzere operasyonlara başladılar. Umuyorum bu menfur ve hain saldırıyı gerçekleştirenler en kısa süre içinde yakalanır. Araştırmalar devam ediyor.''





VALİLİK ÖNÜNDE TÖREN





Şehit polis memurları Hüseyin Koç (50) ve Malik Saykal'ın (36) cenazeleri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alınarak, polis eskortu ve sirenler eşliğinde Samsun Valiliği önüne getirildi.

Burada düzenlenen törende konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, iki polis memurunun hain bir saldırı sonucu şehit olduğunu belirtti. Şehit polislerin "Aziz vatanın bölünmez bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği için canlarını feda eden aziz şehitlerin saflarına katıldığını" vurgulayan Güzeloğlu, "Ülkemizin birlik ve beraberliğini hedefleyen bütün hain saldırılar asla amacına ulaşamayacaktır" dedi.

Alanda toplanan ve ellerinde Türk bayrakları bulunan bir grup, terör örgütü aleyhine slogan attı.

Törenin ardından şehit polis memurlarından Hüseyin Koç'un cenazesi toprağa verilmek üzere Tokat'a, Malik Saykal'ın cenazesi ise Amasya'ya gönderildi.

Törene, şehitlerin yakınları, Ak Parti Samsun Milletvekili Fatih Öztürk, Garnizon Komutanı Tümgeneral Ömer Bayraklı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu çeşitli kuruluşların yetkilileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



ŞEHİT POLİSLER





Evli ve 3 çocuk babası olan şehit polis Hüseyin Koç'un Tokat'ın Niksar ilçesi Kümbetli köyü nüfusuna kayıtlı olduğu ve 8 yıldır Ladik'de görev yaptığı bildirildi.

Bekar olan Malik Saykal'ın ise, 8 kardeşin en küçüğü ve Amasya'nın Taşova ilçesi Mercimek köyü nüfusuna kayıtlı olduğu, yaklaşık 3 yıldır Ladik'de görev yaptığı öğrenildi.



ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI TELGRAFI





Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Beşir Atalay'a başsağlığı telgrafında şunları kaydetti:

''Samsun'un Ladik ilçesinde bir polis aracına düzenlenen saldırıda iki polis memurumuzun şehit olmasından büyük üzüntü duydum.

Ülkemizin huzurunu, birlik ve beraberliğini hedefleyen bu tür hain saldırılar asla amacına ulaşamayacaktır. Terörden medet uman menfur zihniyet, aziz milletimizin sağduyusu, soğukkanlılığı ve devletimizin kararlılığı ile hüsrana uğramaya mahkumdur.

Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şahsınızda güvenlik güçlerimizin kahraman mensuplarına baş sağlığı dilerim.''