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Samsun'da ölü yunus sahile vurdu

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'un Atakum ilçesi sahilinde yunus ölüsü bulundu

15 Şubat 2018 18:34

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'un Atakum ilçesi sahilinde yunus ölüsü bulundu.
Samsun\'un Atakum ilçesi sahilinde kıyaya vuran 1 metre uzunluğundaki yunusu görenler polise haber verdi. Polis de Atakum Belediyesi ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerini bilgilendirdi. Ekipler yunusun fotoğrafını çekerek inceleme yaptı ve başka ölü yunus olup olmadığını araştırdı. Yunus, daha sonra İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri tarafından incelenmek üzere belediyeye götürüldü.

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