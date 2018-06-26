T24 LogoT24 Logo
Gündem

Samsun'da öğretmen, öğrencisine tacizden tutuklandı

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un İlkadım ilçesinde bir ortaokulda görevli öğretmen, 8'inci sınıfta okuyan kız öğrencisine sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı

26 Haziran 2018 20:17

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'un İlkadım ilçesinde bir ortaokulda görevli öğretmen, 8\'inci sınıfta okuyan kız öğrencisine sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.
İlkadım ilçesinde bir ortaokulda görevli öğretmen D.B., okullar kapanmadan önce 8\'inci sınıf öğrencisi A.D.\'ye sözlü tacizde bulundu. Durumu geçen cumartesi öğrenen öğrencinin ailesi, öğretmenden şikayetçi oldu. Samsun Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, şüpheli öğretmeni gözaltına aldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen D.B., bugün sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SAMSUN DHA SAMSUNDurumuSamsun Emniyet MüdürlüğüAsayişMüdürlüğü Ahlak BürosuHakkındaki
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24