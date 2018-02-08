Samsun'da öğrenciler ve velileri, her gün 20 dakika kitap okuyacak

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan proje ile evlerde öğrenciler, velileri ile birlikte her akşam saat 20.00\'de 20 dakika süresince kitap okuyacak.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen \'Maarif Hareketi\' kapsamında hazırlanan \'Samsun için okuma vakti\' projesi için kenetteki bir otelde tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Proje kapsamında öğrencilerin ve velilerinin evlerinde her gün saat 20.00\'de 20 dakika süresince kitap okumalarının istendiği ve böylece öğrencilere kitap okuma alışkanılğı kazandırılmasının planlandığı belirtildi.

Toplantıda konuşan Vali Kaymak, kitap okuma alışkanlığının kazandırılması için özellikle okullarda türkçe öğretmenlerinin büyük çaba harcadığını belirterek, şunları söyledi:

\"Okumanın ötesinde diğer alanlarda da bir eğitim veriyorsunuz, ama çocuk eve gidiyor, evde bu eğitimin karşılığını almayınca bocalama yaşıyor. Aslında toplumumuzun sorunlarından birisi de bu arkadaşlar. Tabiri caizse çocuklarımızı okutmaya başlıyoruz, ama ailelerde bunun döngüsünü tam alamadığımız için proje yarım kalıyor. Bu noktada bunu bir toplum seferberliğine dönüştürme anlamında çok ciddi bir çalışma yapılıyor. İnşallah bundan sonra elimizdeki bütün aletleri bırakarak hep beraber kitap okuyacağız. Tüm Samsunlulara sesleniyoruz. Lütfen projeye destek olun. Çocuklarınızla birlikte akşam gerçekten evinizde iftar vakti gibi okuma vakti diyelim, inşallah bütün Samsun\'un okuduğunu bütün dünyaya gösterelim.\"

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