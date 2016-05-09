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Samsun’da öğrenci servisi şarampole yuvarlandı

Kazada 11 öğrenci ve sürücü yaralandı

09 Mayıs 2016 22:35

Samsun'un Havza ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 11 öğrenci ile sürücü yaralandı.

Hürriyet’in haberine göre, Belalan Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerini taşıyan Asım Aktürk'ün kullandığı 55 H 3854 plakalı minibüs, Dede mevkisinde karşı yönden gelen Necati Arslan yönetimindeki 55 H 6704 plakalı minibüsle hafif çarpışarak şarampole devrildi. 

Araç, yaklaşık 100 metrelik uçurumun yarısında bir ağaca takılarak durdu. Olay sonrası kaza yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü Aktürk ile yaşları 11 ile 13 arasında değişen öğrenciler Selami Yılmaz, Emine Soylu, Ali Yılmaz, Ramazan Akyol, Büşra Yılmaz, Ayşe Akyol, Muhammet Ensar Aktürk, Efe Soylu, Onur Yılmaz, Necibe Yılmaz, Günnür Yılmaz yaralandı. 

Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Havza ve Kavak ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. 

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