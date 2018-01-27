Samsun'da mobilya mağazasında yangın

Sait KUZU/SALIPAZARI (Samsun), (DHA)- SAMSUN\'un Salıpazarı ilçesindeki bir mobilya mağazasında çıkan yangında maddi zarar meydana gelirken, bir itfaiye eri dumandan etkilendi.

Samsun\'un Salıpazarı ilçesi Orta Mahalle’de İbrahim Akgül’e ait mobilya mağazasında bugün sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Dumandan etkilenen itfaiye eri Dursun Aydemir, 112 Acil ekipleri tarafından Salıpazarı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Mağazada maddi zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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