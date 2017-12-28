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Samsun'da liseli kız, parkta intihar etti

Sait KUZU/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen lise öğrencisi Z

28 Aralık 2017 00:05

Sait KUZU/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA) - SAMSUN\'un Çarşamba ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen lise öğrencisi Z.D. (17), parkta, babasına ait ruhsatsız tabancayla intihar etti.
Olay, akşam saatlerinde Çarşamba ilçesi Dikbıyık Mahallesi\'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen lise 3\'üncü sınıf öğrencisi Z.D., babasının evde bulundurduğu ruhsatsız tabancayı alarak, yakındaki çocuk parkına gitti. Burada bir süre bankta oturan Z.D., tabanca ile vücuduna ateş etti. Ağır yaralanan Z.D., çevre sakinlerinin çağırdığı ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Z.D., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Z.D.\'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için hastanenin morguna konurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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