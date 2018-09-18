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Samsun'da lise öğrencisi, omuz atma kavgasında bıçaklandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da lise 3'üncü sınıf öğrencisi F

18 Eylül 2018 17:48

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da lise 3\'üncü sınıf öğrencisi F.S. (17), okul önünde iddiaya göre, omuz atma yüzünden tartıştığı O.K. tarafından bacaklarından bıçaklanarak yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Atakum ilçesindeki Yeşilkent Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Lise 3\'üncü sınıf öğrencisi F.S., okul girişinde 3 kişi ile omuz atma yüzünden tartıştı. Kavgaya dönüşen olay sırasında, F.S., tartıştığı gruptaki O.K. tarafından bacaklarından bıçaklandı. Kanlar içerisinde yere yığılan öğrenci, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Polisin, olaydan sonra kaçan O.K.\'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

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