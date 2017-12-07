T24 LogoT24 Logo
Gündem

Samsun'da kuvvetli rüzgar nedeniyle gemiler limana demirledi

SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da denizde hızı saatte 50 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle Ro-Ro gemileri liman içine ve dışına demir attı

07 Aralık 2017 20:50

SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da denizde hızı saatte 50 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle Ro-Ro gemileri liman içine ve dışına demir attı.
Samsun\'da sabah saatlerinde başyalan batı ve güneybatıdan esen rüzgar öğleden sonra hızını daha da artırarak saatte yaklaşık 50 kilometreye ulaştı. Şiddetli rüzgar yüzünden balıkçılar ve Ro-Ro gemileri denize açılamadı. Bazı gemiler liman içine sığınırken, bazıları ise liman dışına demir attı. Meteoroloji yetkilileri, şiddetli rüzgarın gece saatlerinde etkisini kaybedeceğini belirtti.

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SAMSUN DHASAMSUNRoRoSamsunBazıMeteorolojiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24