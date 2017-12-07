Samsun'da kuvvetli rüzgar nedeniyle gemiler limana demirledi

SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da denizde hızı saatte 50 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle Ro-Ro gemileri liman içine ve dışına demir attı.

Samsun\'da sabah saatlerinde başyalan batı ve güneybatıdan esen rüzgar öğleden sonra hızını daha da artırarak saatte yaklaşık 50 kilometreye ulaştı. Şiddetli rüzgar yüzünden balıkçılar ve Ro-Ro gemileri denize açılamadı. Bazı gemiler liman içine sığınırken, bazıları ise liman dışına demir attı. Meteoroloji yetkilileri, şiddetli rüzgarın gece saatlerinde etkisini kaybedeceğini belirtti.

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