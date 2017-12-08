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Samsun'da Kudüs protestosu

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da cuma namazı sonrası toplanan vatandaşlar, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan kararını protesto etti

08 Aralık 2017 19:20

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da cuma namazı sonrası toplanan vatandaşlar, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıyan kararını protesto etti.
İlkadım ilçesindeki Büyük Cami\'de bir araya gelen sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar, cuma namazı sonrasında slogan atarak Cumhuriyet Meydanı\'na yürüdü. Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum örgütü ve sendika üyeleri ile yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı yürüyüş sonrası, İHH Samsun Başkanı Hüseyin Mutlu, basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından Memur-Sen İl Temsilcisi Nejdet Güneysu dua etti. Duanın ardından sloganlar atan protestocular ABD ve İsrail bayrakları ile ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu\'nun posterlerini yaktı. Eylemciler bir süre daha slogan atarak dağıldı.

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