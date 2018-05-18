Samsun'da Kudüs için yürüyüş

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da düzenlenen yürüyüşte, İsrail Büyükelçiliği\'ni Kudüs\'e taşıyan ABD ve Filistinlileri katleden İsrail protesto edildi.

İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde toplanan kalabalık, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ve dövizlerle Cumhuriyet Meydanı\'na kadar yürüdü. Çeşitli sloganların atıldığı yürüyüşe Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, OMÜ Rektörü Prof.Dr. Sait Bilgiç, ilçe belediye başkanları, Samsun Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydan\'ında toplanan protestocular adına basın açıklamasını okuyan Samsun Milli İrade Platformu Sözcüsü Nejdet Güneysu, Kudüs siyonist işgalden kurtulana kadar durmayacaklarını söyledi. Güneysu, \"ABD\'nin İsrail büyükelçiliğini Kudüs\'e taşımasına tepki göstermek, Filistinli kardeşlerimizin düzenlediği \'Büyük Dönüş Yürüyüşü\'ne destek vermek, Büyük Felaket olarak adlandırılan Nakba\'nın 70\'inci yılını protesto etmek ve Fransa\'da Kuran\'ın tahrif edilmesi girişimine tepki göstermek için bütün kardeşlerimizle meydanlardayız\" dedi.

İsrail\'in Kudüs\'ü başkent yapma girişimine tepki gösteren Güneysu, \"Filistinliler, kadınlarıyla ve çocuklarıyla son bir aydır \'Büyük Dönüş Yürüyüşü\' gerçekleştiriyorlar. İşgalci siyonist terör örgütü İsrail ise ateş açıp masum insanları, çocukları ve yaşanan olayları dünyaya aktarmak isteyen basın mensuplarını şehit ediyor. Olayların başlangıcından bugüne kadar işgalci siyonist terör örgütü İsrail milislerinin kurşunlarıyla ve müdahalesiyle 60\'ı aşkın kişi şehit edildi, 10 bine yakın kişi de yaralandı. İlk kıblemizin bulunduğu Kudüs ve Filistin, 1948 yılından beri hukuksuz olarak kurulan işgalci siyonist terör örgütü İsrail işgali altındadır. Siyonist terör örgütü İsrail, Kudüs\'ü hukuksuz bir şekilde tüm uluslararası anlaşmalara aykırı olarak başkent yapmak istemektedir. Ey işgalci siyonist terör örgütü, şunu bil ki terör örgütlerinin başkenti olmaz. Kim hangi kararı alırsa alsın Kudüs İslam\'ındır ve Kudüs bizimdir. Kudüs sahipsiz değildir. Kudüs, Mekke ve Medine\'den sonra, bütün Müslümanların kutsal bildiği Mescid-i Aksa\'ya ev sahipliği yapmaktadır. Şimdi ilk kıblemize, Peygamber Efendimizin Miraç\'a yükseldiği o mübarek beldeye sahip çıkma zamanıdır\" diye konuştu.

\'ABD VE İSRAİL\'İ LANETLİYORUZ\'

İsrail\'in eninde sonunda akıttığı masum kanlarında boğulacağını ifade eden Güneysu, \"ABD\'nin büyükelçiliğini Kudüs\'e taşımasını, İslam\'ın ilk kıblesi, kadim Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmemiz mümkün değildir. ABD bu girişimiyle BM\'yi, BM kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını göstermiş, bölgedeki ihtilafın çözümünde bir arabulucu değil açıkça bir taraf olduğunu ilan etmiştir. Kudüs\'ün, gerek BM kararlarıyla, gerekse uluslararası antlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan şiddetle kaçınılması şarttır. BM Genel Kurulu\'nun ve İslam İşbirliği Teşkilatı\'nın Kudüs konusundaki son kararları ortadayken, ABD\'nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişim, Ortadoğu\'da kanı ve gözyaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir. Çok güçlü uluslararası meşruiyeti olan bunca karara rağmen hakları ihlal edilen Filistinli kardeşlerimizin, onurlu davalarını savunurken İsrail\'in eli kanlı katilleri tarafından şehit edilişini içimiz kan ağlayarak takip ettik. İsrail\'in, şu ana kadar 60\'ı aşkın Filistinli kardeşimizin şehadeti ve binlerce masum kardeşimizin yaralanmasıyla sonuçlanan eylemlerini şiddetle kınıyoruz. ABD ve İsrail\'in, coğrafyamızın gözbebeği ve barışın şehri olan mukaddes Kudüs\'ü kana bulamasını, uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetliyoruz. İsrail\'e, böyle devam etmesi halinde, eninde sonunda akıttığı masum kanlarında boğulacağını bir kez daha hatırlatıyoruz\" dedi.



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