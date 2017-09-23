Samsun'da korkutan anız yangını

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'un Canik İlçesi\'nde çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılınca korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1.5 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Canik İlçesi Gaziosman Paşa Mahallesi\'nde bir arazide çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Çok sayıda evin bulunduğu bölgede, yangın paniğe neden oldu. ihbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı\'na bağlı ekipler sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu yaklaşık 1.5 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

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