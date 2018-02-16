Samsun'da kaza: 3 yaralı

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN\'un Bafra ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, Bafra\'nın Karaköy mevkiinde meydana geldi. Sevgi Kapıcı (46) yönetimindeki 35 DBE 16 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Savrulan araç yolun kenarına düşüp ters döndü. Kazada, sürücü Sevgi Kapıcı ile araçta bulunan Melike Kapıcı (16) ve Aliye Gül Kapıcı (20) yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulansla Bafra Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis soruşturma başlattı.
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