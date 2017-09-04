Samsun'da kaza: 1 ölü, 7 yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 2\'YE YÜKSELDİ

Samsun\'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılan Duran Yaman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü.