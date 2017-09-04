T24 LogoT24 Logo
Gündem

Samsun'da kaza: 1 ölü, 7 yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ Samsun'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Duran Yaman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü

04 Eylül 2017 19:01

ÖLÜ SAYISI 2\'YE YÜKSELDİ
Samsun\'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılan Duran Yaman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SAYISIYÜKSELDİ SamsunOndokuz MayısTıp Fakültesi HastanesiDuran Yaman

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24