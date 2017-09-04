Samsun'da kaza: 1 ölü, 7 yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ
Samsun'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Duran Yaman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü
04 Eylül 2017 19:01
ÖLÜ SAYISI 2\'YE YÜKSELDİ
Samsun\'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılan Duran Yaman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü.
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