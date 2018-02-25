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Samsun'da kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp elektrik direğine çarpan otomobildeki 1 kişi göldü, 1 kişi de yaralandı

25 Şubat 2018 14:15

SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp elektrik direğine çarpan otomobildeki 1 kişi göldü, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında İlkadım ilçesi Şehit Korhan Ekiz Bulvarı\'nda meydana geldi. Yunus Emre A. yönetimindeki 55 BD 517 otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, kaldırımdaki elektrik direğine çarptı. Kazada, otomobildeki Ferdi Akçay (36) ve Çetin Aydın ağır yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan evli 2 çocuk babası Akçay, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Çetin Aydın\'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. 
Alkollü olduğu iddia edilen sürücü Yunus Emre A., polis tarafından gözaltına alındı.

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