Samsun'da kaçak sigara ve içki operasyonuna 2 tutuklama

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da gümrük kaçağı sigara ve içki sattıkları iddiasıyla gözaltınıp, adliyeye sevk edilen 4 kişiden 2\'si, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin Artvin\'in Hopa ilçesinden Samsun\'a gümrük kaçağı sigara ve içki getirip sattıklarını belirleyerek, çalışma başlattı. 3 aylık takibin ardından 3 gün önce operasyon için düğmeye basan sivil polis ekipleri, Yılmaz S., İlkay D. ve Veysel S.\'yi Samsun\'da, Gökhan K.\'yi de İzmir\'de yakalayıp, gözaltına aldı. Polis, 14 bin 655 paket kaçak sigara ve 296 şişe içkiye el koydu.

Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yılmaz S. ve İlkay D., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı, Veysel S. ve Gökhan K. ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.



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