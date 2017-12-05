Samsun'da kaçak sigara çetesine operasyon: 4 gözaltı

Hakan ÇELİKBA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da kaçak sigara ve içki satan çeteye üye 4 kişi, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin Artvin\'in Hopa ilçesinden Samsun\'a gümrük kaçağı sigara ve içki getirip sattıklarını belirleyerek, çalışma başlattı. 3 aylık çalışmanın ardından bu sabah operasyon yapan polis, çete üyeleri oldukları iddia edilen Yılmaz S., İlkay D., Veysel S.\'yi Samsun\'da, Gökhan K.\'yi de İzmir\'de yakalayıp gözaltına aldı. Polis, 14 bin 655 paket kaçak sigaraya da el koydu. Soruşturmanın devam ettiği ve gözaltı sayısında artış olabileceği belirtildi.



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