-SAMSUN'DA İŞÇİLERE POLİS MÜDAHALESİ SAMSUN (A.A) - 14.04.2011 - Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki British American Tobacco (BAT) firmasına ait sigara fabrikasında işten çıkarılan işçilerin, servis araçlarının önüne yatarak çalışanların fabrikaya girişini engellemesine polis müdahale etti. İş akitleri feshedildiği için tepki göstererek fabrikadan çıkmayan 120 işçi, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle dışarı çıkarılmalarının ardından, fabrika önüne çadır kurdu. Fabrikaya çalışanları getiren servis araçlarının önüne yatarak dün eylem yapan işçiler, eylemlerini bugün de sürdürdü. İşçiler, 19 Mayıs ilçe merkezi girişinde servis araçlarının önüne yatarak fabrikaya gitmesini engelledi. Polisin ısrarıyla yolu trafiğe açan işçiler aynı eylemi, bu kez de fabrika önünde tekrarladı. Servis araçlarının önüne yatarak, fabrikaya girişleri engellemek isteyen işçiler, dağılın uyarısına uymayınca polisin müdahalesiyle karşılaştı. Çıkan arbedede bazı işçiler yaralandı. Yaralı işçilere ilk müdahaleyi 112 Acil Servis ekipleri yaptı. Bazı işçiler de 19 Mayıs Toplum Sağlığı Merkezinde tedavi altına alındı. Çok sayıda işçi ve onlara destek veren bazı partilerin üyeleri gözaltına alındı.