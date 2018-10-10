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Ekonomi

Samsun'da, 'imar barışı'ndan 63 milyon lirayı aşan tahsilat

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca uygulamaya konulan 'imar barışı' düzenlemesi kapsamında, 108 bin 241 bin müracaatın tahsilatının, 63 milyon lirayı aştığı açıklandı

10 Ekim 2018 16:51

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nca uygulamaya konulan \'imar barışı\' düzenlemesi kapsamında, 108 bin 241 bin müracaatın tahsilatının, 63 milyon lirayı aştığı açıklandı. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nca ülke genelindeki 13 milyon konutla ilgili imar ve iskan sorununun çözülmesi amacıyla uygulamaya konulan \'imar barışı\' düzenlemesine kayıtların yapılmaya başlandığı 8 Haziran\'dan itibaren Samsun\'da, toplam 108 bin 241 başvuru alındığı belirtildi. Bu başvurulardan, 63 milyon 196 bin 848,80 liralık tahsilat yapıldığı kaydedildi. 

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