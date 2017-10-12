Samsun'da imama 'ByLock' gözaltısı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN polisinin Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonunda, \'ByLock\' kullandığı iddia edilen imam 42 yaşındaki İsa Ali M., gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 gün önce il merkezinde FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyon düzenledi. Samsun Müftülüğü\'nde imam olarak görev yapan ve örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullandığı iddiasıyla görevinden uzaklaştırılan İsa Ali M., gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, ele geçirilen dijital verilere el de konuldu. Emniyet Müdürlüğü\'nde 3 gün boyunca sorgulanan şüpheli İsa Ali M., adliyeye sevk edildi.

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