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Samsun'da hastanenin 11'inci katından düşerek öldü

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Gazi Devlet Hastanesi'nin poliklinik binasının 11'nci katından düşen Arif Saf (73), olay yerinde yaşamını yitirdi

12 Aralık 2017 21:24

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Gazi Devlet Hastanesi\'nin poliklinik binasının 11\'nci katından düşen Arif Saf (73), olay yerinde yaşamını yitirdi. Polis, Arif Saf\'ın ölümünün intihar mı yoksa kaza sonucu mu olduğunu araştırıyor.
Olay, Samsun\'un İlkadım ilçesinde bulunan Gazi Devlet Hastanesi\'nde meydana geldi. Arif Saf, poliklinik binasının 11\'inci kat penceresinden beton zemine düşerek yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından Arif Saf\'ın cansız bedeni, otopsi için cenaze aracıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, Arif Saf\'ın ölümünün intihar mı yoksa kaza sonucu mu olduğunu araştırıyor.

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